Павел Василенко

Барселона активно работает над подписанием Маркуса Рэшфорда из Манчестер Юнайтед. The Athletic сообщает, что сделка близка к завершению.

Рэшфорда давно связывают с Барселоной. Английские СМИ подчеркивают, что сине-гранатовые – мечта форварда, поскольку он не хотел оставаться в Астон Вилле, где играл в аренде в прошлом сезоне.

Последняя информация свидетельствует о том, что английский футболист действительно переедет в Каталонию. Достигнуто соглашение об аренде нападающего с испанцами.

Сделка также предусматривает опцию выкупа. Сумма потенциального постоянного трансфера, а также размер зарплаты пока не разглашаются.

Сделка близка к завершению. Главный тренер Барселоны Ханси Флик одобрил подписание контракта с Рэшфордом.

В прошлом сезоне Рэшфорд провел 41 матч, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.