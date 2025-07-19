Барселона согласовала переход форварда Манчестер Юнайтед
Новые подробности потенциального трансфера
около 2 часов назад
Барселона активно работает над подписанием Маркуса Рэшфорда из Манчестер Юнайтед. The Athletic сообщает, что сделка близка к завершению.
Рэшфорда давно связывают с Барселоной. Английские СМИ подчеркивают, что сине-гранатовые – мечта форварда, поскольку он не хотел оставаться в Астон Вилле, где играл в аренде в прошлом сезоне.
Последняя информация свидетельствует о том, что английский футболист действительно переедет в Каталонию. Достигнуто соглашение об аренде нападающего с испанцами.
Сделка также предусматривает опцию выкупа. Сумма потенциального постоянного трансфера, а также размер зарплаты пока не разглашаются.
Сделка близка к завершению. Главный тренер Барселоны Ханси Флик одобрил подписание контракта с Рэшфордом.
В прошлом сезоне Рэшфорд провел 41 матч, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.