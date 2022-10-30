Гол Левандовски на 93 минуте вырвал для «Барселоны» победу в матче с «Валенсией»
«Барселона» стала первой командой в истории чемпионата Испании, у которой 10 «сухих» матчей за первых 12 туров
В последней игре каталонская команда минимально одолела «Валенсию»
30 октября 09:48
Фото: Twitter
Каталонская «Барселона» стала первой в истории чемпионата Испании командой, которая в первых 12 турах провела 10 матчей без пропущенных мячей, сообщает Opta.
В 12-м туре чемпионата Испании «Барселона» минимально одолела «Валенсию» (1:0).
Таким же рекордом отметился и Марк Андре Тер-Штеген, который стоял в воротах каталонской команды все эти матчи.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам, но у мадридского клуба есть матч в запасе.
Комментарии 0