«Барселона» стала первой командой в истории чемпионата Испании, у которой 10 «сухих» матчей за первых 12 туров

В последней игре каталонская команда минимально одолела «Валенсию»

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Каталонская «Барселона» стала первой в истории чемпионата Испании командой, которая в первых 12 турах провела 10 матчей без пропущенных мячей, сообщает Opta.

В 12-м туре чемпионата Испании «Барселона» минимально одолела «Валенсию» (1:0).

Таким же рекордом отметился и Марк Андре Тер-Штеген, который стоял в воротах каталонской команды все эти матчи.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам, но у мадридского клуба есть матч в запасе.