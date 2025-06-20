Сергей Стаднюк

Хорватский специалист Младен Бартулович возглавил Металлист 1925. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

38-летний тренер подписал контракт сроком на три года. В его тренерский штаб вошли Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

Бартулович родился 5 октября 1986 года в городе Какань (ныне Босния и Герцеговина). Свою профессиональную карьеру начинал в хорватском Хайдуке, но большую её часть провел в Украине, где выступал за Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты, Ворсклу, Волынь и Ингулец.

После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в Ингульце и Заре. В прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера луганской команды, которая завершила чемпионат на седьмом месте.

В свою очередь Бартуловича в Заре заменил Виктор Скрипник, который уже работал с командой.