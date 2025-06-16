Виктора Скрипника официально назначили новым главным тренером Зари — об этом сообщила пресс-служба луганского клуба. Украинский наставник сменил на посту хорвата Младена Бартуловича.

«Желаем Виктору Скрипнику успехов и больших достижений во главе луганской Зари!», – говорится в сообщении на официальном сайте Зари.

Отметим, что для Скрипника это возвращение, ведь он уже руководил Зарей в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Под его руководством команда дважды завоевывала бронзовые медали чемпионата Украины и выходила в финал национального кубка.

В сезоне 2024/25, что завершился, Заря набрала 40 очков и заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

55-летний специалист ранее также возглавлял немецкий Вердер, полтавскую Ворсклу, Металлист 1925 и латвийскую Ригу.