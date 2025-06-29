Бартулович предположил, как завершится сезон для Металлиста 1925
Харьковчане вернулись из Первой лиги
около 2 часов назад
Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о задачах новичка УПЛ в следующем сезоне. Его слова приводит «УФ».
Не хочется делать громких заявлений. Никто не будет бежать вперед батьки в ад. Мы шаг за шагом будем строить команду, которая станет сильнее и будет претендовать в будущем на высокие места […] Все мечтают, что настанет день, когда Металлист 1925 сможет играть у себя дома. Клуб поддерживает очень много социальных проектов и футбольную инфраструктуру, - заявил Бартулович.
Металлист 1925 в кампании 2024/25 занял третье место в группе Чемпионская Первой лиги и в плей-офф за право выступать в элите одолел Левый Берег (1:0, 1:0).
Ранее Бартулович назвал причины ухода из Зари.