Бартулович назвал причины ухода из Зари
Специалист дал откровенный ответ
43 минуты назад
Фото: ФК Заря
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, почему не подписал новый контракт с луганской Зарей.
«Мой контракт подходил к завершению. В течение сезона эта тема не поднималась. Я сообщил президенту Зари Евгению Геллеру и генеральному директору Игорю Гузю, что у меня есть предложение от другого клуба. Я благодарен за то, что они с пониманием отнеслись. Также благодарен руководству клуба за возможность поработать главным тренером».
Заря в сезоне 2024/25 заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 40 зачетных баллов.
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