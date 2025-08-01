Бартулович пролил свет на ситуацию с изгнанниками Металлиста 1925
Новичок УПЛ не рассчитывает на футболистов
около 2 часов назад
Младен Бартулович / Фото - ФК Заря
Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился последними новостями о игроках Владлене Юрченко и Василии Кравце, которых исключили из состава в начале сборов. Его слова приводит UA-Футбол.
Они не покинули клуб - оба имеют действующие контракты и тренируются с командой U-19. Это было мое решение. Я предоставил им шанс во время сборов, хотел посмотреть, как они проявят себя в матчах. Возможно, у меня уже до сборов было определенное видение, но все равно решил дать им шанс. После первой половины сборов принял окончательное решение, - сказал Бартулович.