Михаил Цирук

Не успели мы отойти от предыдущего футбольного сезона, который с учётом Клубного чемпионата мира продлился аж до середины июля, как тут уже начался новый. Он начался ещё несколько недель назад, когда самые скромные клубы континента стартовали в квалификации еврокубков, однако в пятницу, 1 августа, он полноценно откроется и для Украины.

Конечно, три наших клуба уже начали свой путь на международной арене, один даже успел его завершить, но это всё не то. Настоящим началом нового сезона в Украине можно считать лишь старт родной УПЛ, а он состоится именно сегодня.

Поэтому предлагаем быстро познакомиться с мини-визиткой каждого из 16 участников чемпионата.

Колос

Представлять команды будем в том порядке, в котором они будут стартовать в новом сезоне. Матч-открытие состоится в Ковалёвке, так что начнём с Колоса. Прошлый сезон коллектив из Киевщины завершил на эмоциональном подъёме, да и не только эмоциональном. После того как Колос снова возглавил Руслан Костышин, команда одержала 5 побед и 3 ничьих в десяти матчах чемпионата, и вместо того, чтобы нервно бороться за выживание, смогла спокойно завершить сезон и подняться аж до 10 места.

В летнее межсезонье команда не была самым активным игроком на трансферном рынке, однако сложа руки также не сидела. Колос купил Юрия Климчука из Руха и Ибрагима Кане из Ворсклы, а ещё несколько качественных футболистов пришли свободными агентами: Андрей Понедельник, Альбин Красничи и голкипер Дмитрий Мацапура. При этом из ключевых футболистов ковалёвцы никого не потеряли.

На летних сборах Колос провёл семь спаррингов, выиграл четыре из них, а соперников, достойных внимания, у подопечных Костышина не было – только аутсайдеры УПЛ и лидеры Первой лиги. В целом, с прагматичностью своего тренера и этим подбором исполнителей Колос вполне может спокойно финишировать там, где и в прошлом сезоне — на 9-12 месте, и таким итогом сезона в клубе, наверное, будут вполне довольны.

Кривбасс

Соперник Колоса в первом туре прошлого сезона до последнего боролся за еврокубки. Все говорили о том, что Кривбасс слабее своих конкурентов, однако команда Вернидуба при не слишком выразительной игре как-то ухитрялась брать важные очки и держала в напряжении Карпаты и Полесье до финального свистка заключительного тура, однако в итоге финишировала на пятой позиции.

Летом Кривбасс серьёзно изменился: команду возглавил новый главный тренер Патрик ван Леувен, к ней присоединились несколько легионеров – форвард Карлос Парако, левые защитники Анте Бекавач и Тьяго Боргес, а также вингер Гильерме Бая. Кроме того, клуб взял в аренду голкипера Карпат Александра Кемкина и ещё трёх легионеров.

На сборах криворожцы выиграли один из пяти матчей, однако и играли не с кем попало. Среди соперников, в частности, было загребское Динамо (1:5). Сможет ли Кривбасспопасть в еврокубки в этот раз? Сказать сложно. Но зная, как Патрик ван Леувен умеет раскрывать команды такого уровня, шансы точно будут.

Рух

Львовский Рух после массовой продажи своих лидеров в Карпаты в предыдущем сезоне превратился в такую себе команду-застой, которая просто существует, но чего она хочет - не знает никто. Уровень футболистов вроде бы и позволяет не вылетать, но амбиций на что-то большее, как это было раньше, абсолютно нет.

Перед этим сезоном команду возглавил старый-новый тренер Иван Федик, который ранее работал с молодежью жёлто-чёрных, реальных трансферов почти не было, разве что аренда полузащитника из молдавского Зимбру, вместо этого лидеры были распроданы: клуб покинули, в частности, Карабин, Дидик, Климчук и Ледвий.

Очевидно, что Рух станет слабее, и восьмое место образца прошлого сезона теперь может казаться каким-то сказочным результатом. Куда вероятнее, что Рух Федика будет бороться за выживание, и вполне может завершить будущую кампанию где-то на грани зоны переходных матчей.

СК Полтава

Когда, поднимаясь из Первой Лиги, команда сразу заявляет о том, что мы будем играть в УПЛ теми же самыми игроками, это сразу о многом говорит. Прежде всего о том, что выживание любым способом было бы просто мечтой для новичка.

Этим межсезоньем Полтава подписала семь свободных агентов, и только одного – из клуба УПЛ: Алексея Хахлёва, который представлял луганскую Зарю. В общем, если Полтава в этом сезоне не вылетит напрямую - это будет неожиданностью, а если избежит переходных матчей – настоящей сенсацией.

Верес

Неоднозначная вторая часть прошлого сезона, которую Верес отлично начал, но ужасно закончил, и итоговый финиш на девятой позиции, очевидно, заставил клуб проявлять активность на трансферном рынке. За деньги ровенчане подписали только одного игрока – центрбека словенской Муры Кая Ципота, но свободных агентов пришло немало.

Греческий правый защитник Константинос Стамулис, загадочный форвард из чемпионата Гамбии, Виталий Бойко из ЛНЗ, Сергей Стень из Металлиста 1925, голкипер Колоса Валентин Горох, еще и Дениса Ндукве из Ворсклы в аренду взяли.

Очевидно, что Верес пытается меняться к лучшему, и где-то в душе, возможно, и хотел бы хотя бы помечтать о еврокубках. Но здесь все упирается в деньги, ведь финансово клуб из Ровно существенно проигрывает большим рыбам в нашем футболе. Так что по сравнению с прошлым сезоном задача, вероятно, не слишком изменится – спокойное сохранение прописки в элите. И выполнить его Вересу должно быть вполне по силам.

Динамо

Действующий чемпион входит в новый сезон с минимальными изменениями, а если точнее – совсем без изменений. Летом Динамо неподписало совсем никого, как и не продало. С одной стороны, это не слишком большая проблема, ведь киевляне не потеряли ни одного из своих лидеров, и даже этим составом подопечные Шовковского в прошлом сезоне сумели не потерпеть ни одного поражения в УПЛ. С другой стороны, без добавления свежей крови любая команда обречена на регресс.

Сборы Динамо провело неудачно, выиграв лишь один из шести матчей. А вот в еврокубках стартовало очень уверенно, дважды разгромив мальтийский Хамрун (3:0; 3:0), однако, учитывая уровень соперника, считать эти результаты показательными совсем нельзя.

По уровню своих исполнителей столичный клуб, без всяких сомнений, входит в топ-2 лучших команд страны и должен там быть. Однако защитить чемпионство, учитывая то, как усилился Шахтер, будет ой как непросто.

Заря

Луганская Заря в прошлом сезоне стала примером еще одной команды-застоя. Еврокубковых амбиций, как когда-то, уже нет, так что команда просто существует в УПЛ и, похоже, не имеет особого намерения что-то менять. Перед новым сезоном в застойный проект вернулся Виктор Скрипник, которого в свое время называли одним из лучших тренеров Украины. В свое время он достигал с Зарей отличных результатов, но возможно ли их достичь с нынешним подбором футболистов команды?

Из трансферов под Скрипника в Заре – выкуп молодого Слесара у Динамо, ветеран Игорь Пердута, а также загадочные легионеры из Боснии и Бразилии, и аренда Малюша с Саленко у того же Динамо. Уровень игроков луганчан должен позволить им не вылететь, но в целом на данный момент все выглядит так, что следить за Зарей в будущем сезоне будет не слишком интересно.

ЛНЗ

А вот черкасский ЛНЗ быть командой-застоем откровенно не желает. Почти каждый сезон команда подписывает новых футболистов достаточно хорошего уровня, меняет тренера и ищет путь с низов турнирной таблицы наверх. Другое дело, что результата это пока не приносит: в прошлом сезоне ЛНЗ финишировал лишь над зоной переходных матчей. Но когда-то же у них должно получиться!

В этом сезоне черкасский коллектив будет надеяться на успех под руководством Виталия Пономарева, который в свое время построил неплохую команду из львовского Руха и едва не вывел ее в еврокубки. Под нового тренера клуб не пожалел денег, купив для Пономарева вингера португальской Визелы Проспера Обу, Дениса Кузика из Кривбасса, Романа Дидыка и Дмитрия Ледвия из Руха, а также Ярослава Кисиля из Черноморца, потратив на указанных игроков более 2,3 млн евро, что для украинского клуба, который не Шахтер, очень большие деньги.

Конечно, такие вложения свидетельствуют о том, что команда рассчитывает на большее, чем в предыдущем сезоне. Возможно, ЛНЗ не ставит перед собой задачу попасть в еврокубки, однако сохранить прописку в элите без лишних нервов – это просто мастхэв.

Кудривка

При комплектации команды Кудривка пошла недалеко от другого новичка УПЛ - СК Полтавы, так что ожидания от коллектива из Черниговщины будут примернотакими же: выжить – и слава Богу.

Летом команда усилилась пятью свободными агентами: Евгением Морозко, который до этого находился без клуба, опытным Денисом Безбородько из Черноморца, Владиславом Шаповалом и Ильей Караващенко из Левого берега, Богданом Векляком из Карпат, а также взяла в аренду у Металлиста 1925 Дениса Нагнойного. Однако, даже несмотря на это, Кудривка остается коллективом, которому может быть довольно сложно выдерживать уровень УПЛ.

Александрия

В летнее межсезонье Александрия отпустила немало важных игроков. Левый защитник Мартынюк, основной вратарь Ермаков, форвард Филипов, полузащитник Шепелев, центрбек Шабанов, вингер Джевани и, конечно же, Супер-Иван Калюжный – потери более чем ощутимые. Не меньшей потерей стал уход с тренерского поста: главный творец александрийского серебра Руслан Ротань теперь с житомирским Полесьем.

Среди трансферов на вход – атакующий полузащитник Матеус Амарал из Бразилии, опорник Фернандо Энрике, вингер Хусейн Туати, центрбек Бехираче, и еще два вингера – португалец Жота и бразилец Жонатан Силва. А тренировать команду теперь будет молодой специалист Кирилл Нестеренко.

Летние сборы Александрия провела откровенно так себе, не добившись ни одной победы в пяти матчах. Более того, четыре из пяти игр команда Нестеренко проиграла, а еще в одной сыграла вничью 0:0. Однако, результаты на сборах – точно не главное. Главное – найти свою игру.

И несмотря на разгромное фиаско в противостоянии с сербским Партизаном (0:2; 0:4), в первом матче подопечные Кирилла Нестеренко выглядели очень неплохо. Александрия комбинировала, уверенно держала мяч и довольно легко находила возможности для ударов по воротам. Конечно, вновь прыгнуть выше головы и взять серебро Александрии будет невероятно сложно, однако рассматривать эту команду как претендента на еврокубки вполне можно.

Эпицентр

Финансовые возможности этого новичка УПЛ кажутся несколько лучше, чем у Полтавы или Кудривки, но несмотря на это клуб из Каменца-Подольского после выхода в элиту не побежал тратить деньги. Клуб подписал шесть свободных агентов, среди которых опытный Андрей Борячук из Металлиста 1925, вингер Санта Колома Хоакин и Денис Янаков из Черноморца. В целом, задачей Эпицентра также будет исключительно сохранение прописки в элите, однако стартовая позиция в этой борьбе у чемпиона прошлого сезона Первой лиги будет несколько лучше, чем у двух предыдущих новичков.

Шахтер

Старт сезона в исполнении донецкого Шахтера просто поражает болельщиков команды и пугает конкурентов. Если проход финского Ильвеса (6:0; 0:0) в Лиге Европы никто не воспринял серьезно, то то, как же мощно горняки разобрались с Бешикташем (4:2; 2:0), не может не вызывать восхищения.

И дело не только в результатах: Шахтер действительно играет в яркий и уверенный футбол, авсе дорогие новички, приобретенные в прошлом сезоне, просто расцвели. Алисон на старте сезона стал главной звездой этой команды, фантастически раскрылся Кевин, неплохо выглядит Педриньо, и даже для вернувшегося из Карпат Очеретько находится место в основе.

Учитывая то, как сейчас выглядят горняки, уровень их фаворитизма в этом сезоне УПЛ кажется чрезвычайно высоким, и если кому-то, скорее всего Динамо, удастся их опередить, это будет неожиданностью.

Карпаты

В прошлом сезоне Карпаты были амбициозным претендентом на еврокубки с неплохими финансовыми возможностями и, очевидно, останутся им и в этой кампании. Весной львовянам не хватило совсем немного, чтобы представлять Украину в еврокубках, и теперь они попытаются исправить свою ошибку.

Команда выкупила из бразильской Куритибы Жана Педросу, также выкупила Бруниньо из Атлетико Минейро, а также приобрела у Руха Ярослава Карабина. Кроме того, львовяне арендовали португальского левого вингера Пауло Витора. В целом, глобально в Карпатах не изменилось ничего, так что Владислав Лупашко и его команда войдут в сезон с примерно такими же возможностями, как и в предыдущем.

Полесье

Этим летним межсезоньем Полесье вело себя совершенно не так, как обычно. В последние годы мы привыкли, что житомиряне, пользуясь немалыми финансовыми возможностями, подписывают новых футболистов пачками, однако сейчас, с приходом Руслана Ротаня, ничего подобного не произошло.

Нападающие Николай Гайдучик, приобретенный у ровенского Вереса, а также свободный агент из Александрии Александр Филипов стали единственными новичками волков летом. Очевидно, в клубе решили, что Ротань сможет построить команду под свой стиль и видение футбола из тех исполнителей, что есть у него в наличии, так что посмотрим, насколько быстро это ему удастся и удастся ли вообще.

Пока что игра дается Полесью тяжело. Андоррскую Санта Колому на классе пройти все-таки удалось (1:2; 4:1), но не без вопросов, так что впереди у тренерского штаба волков еще ой как много работы. Однако в целом, учитывая уровень и возможности этой команды, она так или иначе должна быть в еврокубках.

Металлист 1925

Конечно, по толщине своего кошелька Металлист 1925 не был командой уровня Первой лиги, так что приравнивать его к другим новичкам первенства как-то не очень корректно. То, что команда вернулась в УПЛ так натужно, уже вызывает определенные вопросы, однако главное – результат.

Летом харьковчане ожидаемо наделали шуму на трансферном рынке. Команду покинули опытные футболисты – Александр Черноморец, Юрий Потимков, Максим Жичиков, Игорь Курило и Андрей Борячук. На их место пришли новички, хорошо знакомые с выступлениями в УПЛ. Одной из главных трансферов стал Иван Калюжный, который имеет опыт игры за национальную сборную Украины. Вместе с ним из Александрии присоединились Александр Мартынюк и Артем Шабанов.

Из состава Ворсклы было подписаноЕвгения Пасича, Евгена Павлюка и Илью Крупского, а также из Зари прибыл Денис Антюх – вероятно, по рекомендации нового наставника Младена Бартуловича. Для новичков УПЛ типичной задачей является: выжить в первом сезоне, освоиться во втором, и только в третьем – замахнуться на что-то серьезное. Однако создается впечатление, что Металлист 1925 намерен сразу выйти на борьбу с самыми сильными клубами страны. Хватит ли сил и ресурсов – покажет время.

Оболонь

А вот столичная Оболонь в своем третьем подряд сезоне в элите будет Оболонью. Каждый сезон развивается для этой команды по одинаковому сценарию: никаких затрат на трансферы и напряженная борьба за выживание до последнего тура, которая либо заканчивается успехом, либо нет.

В прошлом сезоне пивоварам повезло встретить на своем пути Сергея Шищенко, который не просто сохранил Оболонь в элите, но и сумел избежать стыковых матчей. Так что уход наставника в перволиговую Буковину, конечно, стал для команды потерей. Посмотрим, удастся ли киевлянам удержаться в элите без него.

В материале использованы фото УПЛ