23-летний центрбек молодежной сборной Украины и турецкого Трабзонспора Арсений Батагов попал в сферу интересов сразу нескольких клубов из Английской Премьер-лиги, сообщает TBRfootball.

За развитием украинского защитника внимательно следят Брентфорд, Кристал Пэлас, Фулхэм и Брайтон, и их скауты планируют детально проанализировать его игру на молодежном чемпионате Европы.

Ранее СМИ уже сообщали о заинтересованности в Батагове со стороны Галатасарая, который является действующим чемпионом Турции.

В прошлом сезоне Арсений отыграл 23 матча за Трабзонспор, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года, а по информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.