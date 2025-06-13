Батагов привлёк внимание команд из Английской Премьер-Лиги.
Центральный защитник может проявить себя на Евро-2025
26 минут назад
23-летний центрбек молодежной сборной Украины и турецкого Трабзонспора Арсений Батагов попал в сферу интересов сразу нескольких клубов из Английской Премьер-лиги, сообщает TBRfootball.
За развитием украинского защитника внимательно следят Брентфорд, Кристал Пэлас, Фулхэм и Брайтон, и их скауты планируют детально проанализировать его игру на молодежном чемпионате Европы.
Ранее СМИ уже сообщали о заинтересованности в Батагове со стороны Галатасарая, который является действующим чемпионом Турции.
В прошлом сезоне Арсений отыграл 23 матча за Трабзонспор, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года, а по информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.