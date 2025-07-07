Защитник молодежной сборной Украины и турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может сменить клубную прописку этим летом.

По информации Günebakış Haber, 23-летним украинцем заинтересовались клубы из Италии, Англии и Франции. Руководство Трабзонспора готово рассмотреть предложения, однако рассчитывает выручить за одного из своих ключевых исполнителей как минимум 15 миллионов евро.

Наиболее активно проявляет интерес Лацио, который уже дважды выходил на турецкий клуб с предложениями. Однако оба варианта, сначала на 9, затем на 12 миллионов евро, были отклонены.

Известно, что сам Батагов положительно относится к перспективе переезда в Серию А и сообщил об этом руководству, но не намерен торопить события и ждёт завершения переговоров между клубами.

В прошлом сезоне Арсений принял участие в 23 матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт с Трабзонспором рассчитан до июня 2028 года, а ориентировочная рыночная стоимость составляет около 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Зубков может покинуть Трабзонспор.