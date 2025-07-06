Трабзонспор готов попрощаться с украинским вингером Александром Зубковым. Об этом сообщает издание TakaGazete. Турецкий клуб обозначил условия, при которых готов рассматривать его трансфер.

За своего футболиста руководство бордово-синих рассчитывает выручить не менее 10 миллионов евро. При этом в клубе намерены усилить состав тремя новичками: им нужны правый фланговый игрок, центральный полузащитник и хавбек.

Как возможную замену Зубкову рассматривается чешский вингер Вацлав Черный, принадлежащий Вольфсбургу. В прошлом сезоне он провел в аренде в шотландском Рейнджерсе.

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган сообщил, что клуб получил предложения по четырем своим игрокам, которые суммарно превышают отметку 10 миллионов евро. По информации источника, среди этих футболистов могут оказаться украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков.

Напомним, Зубков присоединился к турецкому клубу зимой 2025 года, перейдя из донецкого Шахтера и подписав контракт до лета 2029-го. С тех пор он провел 20 матчей за Трабзонспор во всех соревнованиях, записав на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор хочет получить 20 миллионов за Батагова.