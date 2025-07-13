Колумбийский Атлетико Насьональ официально объявил о подписании центрального форварда Полесья Факундо Батисты. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

По информации портала transfermarkt, украинский клуб заработал на трансфере 26-летнего уругвайца 1,2 миллиона евро. Новый контракт Батисты с колумбийцами рассчитан до конца июня 2028 года.

Напомним, что зимой этого года нападающий перебрался в житомирское Полесье из мексиканской Некаксы за рекордные для клуба 1,75 миллиона евро (около 2,05 млн долларов).

За время выступлений в составе украинской команды Батиста провел 15 матчей, отличившись семью голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что легионер Полесья присоединился к команде на сборах после больничного.