Батиста официально покинул Полесье и вернулся в латиноамериканский клуб
Уругваец будет представлять Атлетико Насьональ
21 минуту назад
Колумбийский Атлетико Насьональ официально объявил о подписании центрального форварда Полесья Факундо Батисты. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
По информации портала transfermarkt, украинский клуб заработал на трансфере 26-летнего уругвайца 1,2 миллиона евро. Новый контракт Батисты с колумбийцами рассчитан до конца июня 2028 года.
Напомним, что зимой этого года нападающий перебрался в житомирское Полесье из мексиканской Некаксы за рекордные для клуба 1,75 миллиона евро (около 2,05 млн долларов).
За время выступлений в составе украинской команды Батиста провел 15 матчей, отличившись семью голами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что легионер Полесья присоединился к команде на сборах после больничного.
Поделиться