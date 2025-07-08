Полузащитник «Полесья» Бени Макуана прибыл в расположение команды Руслана Ротаня, сообщает пресс-служба клуба.

По прибытии конголезец уже успел провести первую тренировку вместе с командой. Причиной отсутствия Макуаны стала задержка с оформлением визы.

В прошлом сезоне Макуана принял участие в 13 матчах УПЛ, где сумел отличиться одним голом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.

Уже в июле «Полесье» под руководством нового главного тренера клуба Руслана Ротаня начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.

В «Полесье» присматриваются к потенциальным соперникам в еврокубках.