«Бавария» вместо Ливаковича может подписать другого героя ЧМ-2022
«Баварии» придется заплатить 2 миллиона евро, чтобы вернуть голкипера из аренды
Нюбель выступает за «Монако»
15 декабря 13:10
Фото: AFP
«Бавария» может вернуть из аренды вратаря «Монако» Александра Нюбеля.
Из-за травмы Мануэля Нойера клуб ищет первого номера. «Монако» также рассчитывает на голкипера
Французы запросили 2 миллиона евро у «Баварии» за досрочное прекращение аренды голкипера. Стороны ведут переговоры, сообщает Sky Sports.
Также «Бавария» может подписать Доминика Ливаковича или Яссина Буну.
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