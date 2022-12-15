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Мировой бокс. Еженедельник

«Баварии» придется заплатить 2 миллиона евро, чтобы вернуть голкипера из аренды

Нюбель выступает за «Монако»
Футбол Бундеслига (Германия)
15 декабря 13:10
«Баварии» придется заплатить 2 миллиона евро, чтобы вернуть голкипера из аренды
Фото: AFP

«Бавария» может вернуть из аренды вратаря «Монако» Александра Нюбеля.

Из-за травмы Мануэля Нойера клуб ищет первого номера. «Монако» также рассчитывает на голкипера

Французы запросили 2 миллиона евро у «Баварии» за досрочное прекращение аренды голкипера. Стороны ведут переговоры, сообщает Sky Sports.

Также «Бавария» может подписать Доминика Ливаковича или Яссина Буну.

Андрей Усмонов
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Бавария Монако

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