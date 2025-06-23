Мюнхенская Бавария планирует укрепить свою линию атаки, рассматривая возможность приобретения форварда Арсенала Габриэля Мартинелли.

Бразилец входит в список приоритетных целей немецкого гранда на летнее трансферное окно. Кроме него, мюнхенцы присматриваются и к другим атакующим игрокам - среди них Нико Вильямс, Луис Диас, Коди Гакпо и Джейми Байно-Гиттенс.

Сам Мартинелли пока что не горит желанием покидать Лондон, и его контракт с Арсеналом рассчитан еще на два года. Тем не менее, руководство клуба может рассмотреть вариант продажи, если это поможет сбалансировать бюджет.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Габриэля составляет 55 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии получил травму в игре против Бока Хуниорс.