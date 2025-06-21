Усложнение для чемпиона Германии. Полузащитник Баварии получил травму в матче с Бока Хуниорс.
Футболист попал в лазарет команды
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Немецкий полузащитник Баварии Джамал Мусиала получил травму в матче Клубного чемпионата мира против аргентинской команды Бока Хуниорс (2:1).
Мусиала вышел на поле на 57-й минуте, отыграл 25 минут и был заменен на Томаса Мюллера после травмы. Бавария пока не разглашает характер травмы 22-летнего хавбека.
Он отсутствовал в составе Баварии с 4 апреля и вернулся к тренировкам 7 мая. Именно поэтому тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман решил не включать его в состав на полуфинал Лиги наций.