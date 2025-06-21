Павел Василенко

Немецкий полузащитник Баварии Джамал Мусиала получил травму в матче Клубного чемпионата мира против аргентинской команды Бока Хуниорс (2:1).

Мусиала вышел на поле на 57-й минуте, отыграл 25 минут и был заменен на Томаса Мюллера после травмы. Бавария пока не разглашает характер травмы 22-летнего хавбека.

Он отсутствовал в составе Баварии с 4 апреля и вернулся к тренировкам 7 мая. Именно поэтому тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман решил не включать его в состав на полуфинал Лиги наций.