Мюнхенская Бавария официально попрощалась с 35-летним нападающим Томасом Мюллером, который покидает клуб в статусе свободного агента. Свой последний матч за немецкий гранд легендарный футболист провел 5 июля в четвертьфинале Клубного чемпионата мира – 2025 против ПСЖ. Встреча завершилась поражением Баварии со счетом 0:2.

Клуб опубликовал прощальное сообщение:



Карьера, не похожая ни на одну другую – Мы поклоняемся тебе, Томас!



Мюллер является воспитанником Баварии и выступал за первую команду с 2008 года. За это время он провел 750 матчей, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач. В составе мюнхенского гранда форвард завоевал 33 трофея, среди которых 13 титулов чемпиона Германии, 6 Кубков Германии, 8 Суперкубков страны, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 трофея клубного чемпионата мира. Кроме того, он стал чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии и лучшим бомбардиром ЧМ-2010. Его прощание с Баварией стало завершением целой эпохи в футбольной истории клуба.

Мюллер может продолжить карьеру в MLS.