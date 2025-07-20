Бавария в случае непродажи Диаса инвестирует в молодого таланта
Ливерпуль не готов отпускать Лучо
25 минут назад
Полузащитник Лиона и сборной Бельгии Малик Фофана рассматривается Баварией в качестве альтернативы Луису Диасу из Ливерпуля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Чемпион Германии внимательно следит за левым вингером Лиона. Ливерпуль не хочет продавать Диаса, хотя сам игрок возмущен таким поведением клуба и хочет уйти.
20-летний футболист Фофана провел 41 матч в сезоне-2024/2025 в составе Лиона: 11 голов, 6 голевых передач.
Действующий контракт Фофана с его клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Его стоимость на Transfermarkt составляет 30 млн евро.