Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере

Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Футболист Жуниор Мораес, который принял украинское гражданство и сбежал из страны 24 февраля, в своем Instagram сообщил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере. Бедняжка Мораес сейчас выступает за «Коринтианс».

Это еще одна история, в которой у меня есть возможность вернуться на вершину и снова играть на хорошем уровне. Можете быть уверены, что с моей стороны никогда не будет недостатка в желании побеждать и завоевывать титулы с этим великим клубом!».