«Динамо» хотело вернуть Мораеса летом
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Не позорься, «украинец» Мораес
18 ноября 13:05
Жуниор Мораес / Фото: Twitter
Футболист Жуниор Мораес, который принял украинское гражданство и сбежал из страны 24 февраля, в своем Instagram сообщил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере. Бедняжка Мораес сейчас выступает за «Коринтианс».
«Привет, друзья, это был, несомненно, самый тяжелый сезон в моей карьере. Было несколько ситуаций, о которых я никогда не думал, что такое придется пережить. Это был год выживания и обучения. Я хочу поблагодарить всех в клубе и особенно медицинский отдел за всю заботу и работу со мной.
Это еще одна история, в которой у меня есть возможность вернуться на вершину и снова играть на хорошем уровне. Можете быть уверены, что с моей стороны никогда не будет недостатка в желании побеждать и завоевывать титулы с этим великим клубом!».
Ранее была информация, что «Динамо» хочет вернуть Мораеса.