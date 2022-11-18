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Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере

Не позорься, «украинец» Мораес
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Футболист Жуниор Мораес, который принял украинское гражданство и сбежал из страны 24 февраля, в своем Instagram сообщил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере. Бедняжка Мораес сейчас выступает за «Коринтианс».

«Привет, друзья, это был, несомненно, самый тяжелый сезон в моей карьере. Было несколько ситуаций, о которых я никогда не думал, что такое придется пережить. Это был год выживания и обучения. Я хочу поблагодарить всех в клубе и особенно медицинский отдел за всю заботу и работу со мной.

Это еще одна история, в которой у меня есть возможность вернуться на вершину и снова играть на хорошем уровне. Можете быть уверены, что с моей стороны никогда не будет недостатка в желании побеждать и завоевывать титулы с этим великим клубом!».

Ранее была информация, что «Динамо» хочет вернуть Мораеса.

Петр Приходько
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Жуниор Мораес

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