«Ливерпуль» готов отдать 120 миллионов евро за игрока «Бенфики». Его купили летом за 12 миллионов
«Бенфика» не продала «Ливерпулю» чемпиона мира за 100 миллионов евро
Португальцы хотят выручить больше
22 декабря 19:28
Фото: As
«Ливерпуль» попробовал купить у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.
За чемпиона мира «красные» готовы были выложить 100 миллионов евро, но получили отказ. «Бенфика» хочет больше.
За него хотят 120 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте, сообщает Record.
Отметим, что Энцо перешел в команду лишь летом. За него заплатили 12 миллионов евро.
Он также интересен «Ман Сити» и «Реалу».
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