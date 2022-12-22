«Бенфика» не продала «Ливерпулю» чемпиона мира за 100 миллионов евро

Португальцы хотят выручить больше

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«Ливерпуль» попробовал купить у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.

За чемпиона мира «красные» готовы были выложить 100 миллионов евро, но получили отказ. «Бенфика» хочет больше.

За него хотят 120 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте, сообщает Record.

Отметим, что Энцо перешел в команду лишь летом. За него заплатили 12 миллионов евро.

Он также интересен «Ман Сити» и «Реалу».