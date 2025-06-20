Бенфика в матче 2 тура КЧС-2025 прогнозируемо победила полупрофессиональный Окленд из Новой Зеландии. Поединок в Орландо завершился со счётом 5:0.

Поединок в Орландо затянулся на 4 часа. После первого тайма команды 2,5 часа из-за неблагоприятной погоды провели в раздевалке.

В первой 45-минутке Окленд удерживался почти весь тайм, пока в компенсированное время не привёз пенальти на свои ворота, реализованный Ди Марией.

Длительная пауза в игре пошла на пользу Бенфике, которая уже свежими силами провела ещё 5 голов в ворота новозеландцев.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, практически не имея работы возле своих ворот.

КЧС-2025. Группа С

Бенфика - Окленд 5:0

Голы: Ди Мария, 45+5, 90+5 (с пенальти) Павлидис, 53, Санчеш, 63, Баррейру, 76, 78

Бенфика после двух туров возглавляет квартет C, набрав 4 очка. Окленд - последний без зачётных баллов.

24 июня Бенфика в 3 туре сыграет с Баварией. Окленд ожидает поединок с Бока Хуниорс. Оба матча состоятся в 22:00.