Бенфика впервые победила на КЧС в матче, который длился 4 часа
Трубін провел 90 минут
около 2 часов назад
Бенфика в матче 2 тура КЧС-2025 прогнозируемо победила полупрофессиональный Окленд из Новой Зеландии. Поединок в Орландо завершился со счётом 5:0.
Поединок в Орландо затянулся на 4 часа. После первого тайма команды 2,5 часа из-за неблагоприятной погоды провели в раздевалке.
В первой 45-минутке Окленд удерживался почти весь тайм, пока в компенсированное время не привёз пенальти на свои ворота, реализованный Ди Марией.
Длительная пауза в игре пошла на пользу Бенфике, которая уже свежими силами провела ещё 5 голов в ворота новозеландцев.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, практически не имея работы возле своих ворот.
КЧС-2025. Группа С
Бенфика - Окленд 5:0
Голы: Ди Мария, 45+5, 90+5 (с пенальти) Павлидис, 53, Санчеш, 63, Баррейру, 76, 78
Бенфика после двух туров возглавляет квартет C, набрав 4 очка. Окленд - последний без зачётных баллов.
24 июня Бенфика в 3 туре сыграет с Баварией. Окленд ожидает поединок с Бока Хуниорс. Оба матча состоятся в 22:00.