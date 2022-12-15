«Аякс» собирается купить вратаря сборной Нидерландов
Блинд попросил «Аякс» разорвать с ним контракт
Он может оказаться в Бельгии
Фото: Ajax
Защитник «Аякса» Дэйли Блинд покинет клуб.
Он попросил руководство разорвать с ним контракт. Причина остается неизвестной, сообщает De Telegraaf.
Вероятно, он хочет сменить чемпионат. Интерес к нему проявляет бельгийский «Антверпен».
Тренером в команде является Марк ван Боммел, а в клубе работает бывший директор «Аякса» Марк Оверманс.
Блинд выступал за «Аякс» с 2018 года. Также он отыграл 99 игр за сборную Нидерландов.
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