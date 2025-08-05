Павел Василенко

Карлос Білардо сталкивается с значительными проблемами. Здоровье известного тренера ухудшается с каждым днем.

Білардо – один из самых известных тренеров в истории аргентинского футбола. 87-летний специалист привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 1986 года.

Он также тренировал многочисленные известные команды, включая Эстудиантес, Депортиво Кали, Сан-Лоренцо, Севилью и Бока Хуниорс, а также национальные сборные Колумбии, Гватемалы и Ливии.

Білардо завершил карьеру в 2004 году. Он оставался здоровым в течение многих лет, наблюдая за футболом со стороны. Білардо дожил до победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

К сожалению, в последние годы тренеру поставили диагноз синдром Хакима-Адамса. Это состояние ведет к быстро прогрессирующему когнитивному снижению.

Мигель Лемме, близкий друг и бывший помощник 87-летнего тренера, не принес хороших новостей. Он признался, что бывший тренер Диего Марадоны даже не узнает ближайших ему людей.

«Он больше никого не узнает. Иногда он путает свою дочь с женой. Но я не могу его оставить. Я навещаю его трижды в неделю, хотя мне это тяжело», – сказал он радиостанции Super Deportivo.

Лемме, однако, подчеркнул, что, несмотря на неизлечимую болезнь, Білардо остается под опекой своей семьи. Многие болельщики и бывшие игроки выразили свои наилучшие пожелания в социальных сетях.