Известный телеведущий и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о 18-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале. По словам англичанина в комментарии Que t’hi Jugues, именно этот игрок заслуживает главную индивидуальную награду в мире футбола.

Ламин — следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В его возрасте он делает вещи, которые впечатляют. Он особенный. Он мог бы стать одним из величайших, но ему нужно немного удачи. Судя по тому, как он играет, он действительно очень сильный. Я бы отдал ему Золотой мяч.

Ямаль выступает за первую команду Барселоны с 2023 года. За это время он уже выиграл четыре трофея: два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне футболист провёл 55 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач.

Также, Ямаль вырос аж на 10 см с момента своего дебюта за Барселону.