Бондарь: «10-11 украинцев в составе «Шахтера» в ЛЧ показывает уровень академии»

Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от успехов команды в Лиге чемпионов после потери большинства основных исполнителей.

Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и быть мальчиками для битья. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого, и наш нынешний тренер, и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата.

Даже если понадобится играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат. В Лиге чемпионов у нас уже играют 10-11 украинцев, и это показывает уровень работы нашей академии и наших тренеров. Мы видим плоды работы, которая была сделана до этого всего.

Получается, можно играть без ребят, которые ушли. Это приятно. Мы пока показываем тот уровень, который от нас хотят и который сейчас видят в Лиге чемпионов.

У нас выходит на поле и играет команда, а не 1-2 игрока. Миша забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему хорошие передачи: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, то, возможно, не было бы и этих голов. У нас, прежде всего, есть единая команда, которая выполняет то, что от нас требуют.