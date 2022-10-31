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Бондарь: «10-11 украинцев в составе «Шахтера» в ЛЧ показывает уровень академии»

Защитник «горняков» выразил удовлетворенность тем, что команда добивается результата без ушедших звезд
Футбол Лига чемпионов UEFA
31 октября 22:58
Бондарь: «10-11 украинцев в составе «Шахтера» в ЛЧ показывает уровень академии»
Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от успехов команды в Лиге чемпионов после потери большинства основных исполнителей.

На самом деле мы просто очень сильно любим футбол и стараемся демонстрировать это на поле. Как уже говорили многие наши ребята, и Жора Судаков, и Артем Бондаренко, хочется, чтобы нас не просто называли перспективным игроками. Мы уже те футболисты и в том возрасте, когда должны отвечать за результат и нести полную ответственность за то, что происходит на поле.

Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и быть мальчиками для битья. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого, и наш нынешний тренер, и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата.

Даже если понадобится играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат. В Лиге чемпионов у нас уже играют 10-11 украинцев, и это показывает уровень работы нашей академии и наших тренеров. Мы видим плоды работы, которая была сделана до этого всего.

Получается, можно играть без ребят, которые ушли. Это приятно. Мы пока показываем тот уровень, который от нас хотят и который сейчас видят в Лиге чемпионов.

У нас выходит на поле и играет команда, а не 1-2 игрока. Миша забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему хорошие передачи: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, то, возможно, не было бы и этих голов. У нас, прежде всего, есть единая команда, которая выполняет то, что от нас требуют.

Уже 2 ноября «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Валерий Бондарь РБ Лейпциг Реал Мадрид (футбол) Селтик

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