Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»

Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением об одноклубнике Михаиле Мудрике.

Вне поля – это тренажерный зал. То, сколько он работает, выливается в его отличные результаты и то, что о нем так много говорят. Ведь не просто так все топовые клубы интересуются Мишей. Это результаты его работы.

Вне поля он очень веселый парень, любящий пошутить, посмеяться. Я его мало видел грустным. Конечно, когда не очень хорошая ситуация у нас в стране, он может погрустить, поговорить о чем-нибудь. Но, в общем, это очень положительный человек.