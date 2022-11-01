Гура отобрал очки у «Шахтера» и стал лучшим тренером тура УПЛ
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Защитник рассказал о партнере по «Шахтеру»
08:53
Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением об одноклубнике Михаиле Мудрике.
Миша Мудрик – очень веселый парень. Он всегда на юморе. Это ему и помогает быть таким, какой он есть на футбольном поле. Он очень яркий, простой, быстрый, техничный. Любит свое дело, очень любит футбол и полностью отдается ему.
Вне поля – это тренажерный зал. То, сколько он работает, выливается в его отличные результаты и то, что о нем так много говорят. Ведь не просто так все топовые клубы интересуются Мишей. Это результаты его работы.
Вне поля он очень веселый парень, любящий пошутить, посмеяться. Я его мало видел грустным. Конечно, когда не очень хорошая ситуация у нас в стране, он может погрустить, поговорить о чем-нибудь. Но, в общем, это очень положительный человек.
Бондарь также отметил, что 10 – 11 украинцев в составе «Шахтера» в Лиге чемпионов показывает уровень академии.
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