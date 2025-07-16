Центрбек Шахтера подвел итоги матча 1 квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса (6:0). Его слова приводит Sport.ua.

Мы изучали этого соперника и понимали, что игра будет сложной. Они не просто так находятся в верхней части турнирной таблицы. Да и прошлый сезон Ильвес по результату может занести себе в актив. Несмотря на то, что это финская лига, их игра заставляла уважать соперника. Для меня было важно, чтобы команда не пропустила, как это бывало в прошлом сезоне. А то, что моменты будут, я не сомневался. Так и вышло. Наверное, после двух голов стало понятно, что Шахтер своего не отдаст.

Тренер нам сказал, что мы идем от матча к матчу, поэтому никто не должен думать о крупной победе над Ильвесом в первом поединке. Тем более что нам нужно набирать очки не только в копилку клубного коэффициента, но и для Украины, - рассказал Бондар.