Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондар в интервью сайту Sport.ua рассказал, в чём разница между нынешним наставником «горняков» Арда Тураном и предыдущим тренером команды Мариной Пушичем.

«Все тренеры, с которыми я работал и работаю в Шахтере, имеют хорошие человеческие качества, – сказал защитник. – Тот же Арда Туран внимательно выслушивает наши вопросы или какие-то пожелания.

Что касается непосредственно вашего вопроса, то есть разница в том, как нужно атаковать и как обороняться. Это должен быть компактный блок, который всегда движется. Речь идет не столько о противостоянии один на один, сколько о зонах, как их правильно перекрывать и как перемещаться. В арсенале тренера есть также интересные моменты, когда нужно проявлять агрессию при потере мяча. Как я уже сказал, с нынешним тренером добавилось много физической работы, бега, как с мячом, так и без мяча».