Бондаренко: «Каждый футболист готов ехать в сборную в любом состоянии — и психологическом, и физическом»

Национальная сборная Украины готовится к турниру Canadian Shield-2025, и среди новичков этого сбора — полузащитник Шахтера Артем Бондаренко. Для 24-летнего хавбека это первый вызов в главную команду страны под руководством Сергея Реброва. Артем поделился эмоциями, впечатлениями от перелета в Канаду и ожиданиями от матча против местной сборной.

— Я не знаю, поздравлять тебя с дебютом или с возвращением. Как ты воспринимаешь этот вызов?

— Честно говоря, думаю, что как с дебютом. Это впервые при Сергее Станиславовиче он меня вызвал, поэтому новый вызов, большая ответственность, гордость.

— Как ты отреагировал, когда узнал о вызове?

— Обрадовался. Очень обрадовался.

— Сейчас конец сезона, силы на пределе. Такой вызов — это плюс или наоборот сложнее психологически?

— В такие моменты появляются дополнительные физические силы, психологические. Я думаю, что каждый футболист готов ехать в сборную в любом состоянии — и психологическом, и физическом. Я не исключение.

— Как перенес перелет в Канаду? Сложно ли адаптироваться?

— Честно говоря, организм немного в шоке. Но у нас есть несколько дней, чтобы прийти в себя. Думаю, все будет хорошо.

— Здесь сейчас 12:43. Ты уже чувствуешь день или еще ночь?

— Думаю, золотая середина. В Украине сейчас примерно восемь, а у меня где-то ощущение, что часа четыре-пять.

— Сколько нужно времени на адаптацию, по-твоему? У тебя есть опыт, в частности по Японии в составе донецкого Шахтера.

— Думаю, это вопрос нескольких дней. В Японии адаптация прошла спокойно.

— Мы сейчас в Канаде. Первый в истории матч сборной Украины в этой стране. Что ты знаешь о канадском футболе?

— Знаю, что в Торонто играют несколько звезд, в частности Бернардески. Но самое главное — в Канаде большая украинская диаспора. Ждем мощной поддержки.