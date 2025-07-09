Сербский вратарь лондонского Челси Джордже Петрович попал в сферу интересов Борнмута, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Борнмут официально отправил запрос на трансфер игрока. Ведутся активные переговоры между клубами, а сам голкипер проявляет заинтересованность в переходе.

В прошлом сезоне Петрович выступал в аренде за Страсбург, где провел 31 матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности в десяти играх и пропустив 38 мячей. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

Отметим, что в Борнмуте также играет украинский защитник Илья Забарный

Ранее сообщалось, почему ПСЖ еще до сих пор не осуществил трансфер Забарного.