Борнмут назвал цену, за которую продаст Забарного в ПСЖ

«Вишні» хотят получить 50 миллионов за защитника сборной Украины

около 15 часов назад

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Илья Забарный/фото: Борнмут

Борнмут отклонил предложение ПСЖ по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает журналист Дункан Кастлс.

«Пари Сен-Жермен ведет прямые переговоры с Борнмутом о трансфере защитника сборной Украины Ильи Забарного. Борнмут отклонил предложение ПСЖ, требуя трансферную сумму, превышающую 50 млн фунтов стерлингов, которые мадридский Реал заплатил за Дина Хейса», – написал Кастлс в Twitter.

По итогам сезона 2024/25 английская команда набрала 56 очков и заняла девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Забарный в завершившейся кампании провел за Борнмут 39 матчей во всех официальных турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 40 миллионов евро.

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