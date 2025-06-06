Борнмут назвал цену, за которую продаст Забарного в ПСЖ
«Вишні» хотят получить 50 миллионов за защитника сборной Украины
около 15 часов назад
Борнмут отклонил предложение ПСЖ по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает журналист Дункан Кастлс.
«Пари Сен-Жермен ведет прямые переговоры с Борнмутом о трансфере защитника сборной Украины Ильи Забарного. Борнмут отклонил предложение ПСЖ, требуя трансферную сумму, превышающую 50 млн фунтов стерлингов, которые мадридский Реал заплатил за Дина Хейса», – написал Кастлс в Twitter.
По итогам сезона 2024/25 английская команда набрала 56 очков и заняла девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Забарный в завершившейся кампании провел за Борнмут 39 матчей во всех официальных турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 40 миллионов евро.