Боруссия, Панатинаикос и другие. Металлист 1925 проведет матчи с солидными клубами
Бартулович получил возможность отрабатывать схемы с непростыми соперниками
37 минут назад
Определено расписание матчей Металлиста 1925 на летних предсезонных сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Харьковчане начнут учебно-тренировочный сбор в Австрии 27 июня. В течение почти месяца команда проведет семь контрольных встреч с представителями различных европейских чемпионатов. Самыми известными из них являются менхенгладбахская Боруссия, Панатинаикос и Бохум, который покинул первую Бундеслигу.
⚽️ Расписание матчей
🇷🇴 30 июня – Ботошани (Румыния)
🇬🇷 2 июля – Панатинаикос (Греция)
🇦🇿 7 июля – Карабах (Азербайджан)
🇨🇿 8 июля – Злин (Чехия)
🇩🇪 16 июля – Вальдхоф (Германия)
🇩🇪 19 июля – Бохум (Германия)
🇩🇪 22 июля – Боруссия Менхенгладбах (Германия)
‼️ Отмечается, что график не является окончательным. Он может быть скорректирован или дополнен.
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