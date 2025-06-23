Сергей Стаднюк

Определено расписание матчей Металлиста 1925 на летних предсезонных сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Харьковчане начнут учебно-тренировочный сбор в Австрии 27 июня. В течение почти месяца команда проведет семь контрольных встреч с представителями различных европейских чемпионатов. Самыми известными из них являются менхенгладбахская Боруссия, Панатинаикос и Бохум, который покинул первую Бундеслигу.

⚽️ Расписание матчей

🇷🇴 30 июня – Ботошани (Румыния)

🇬🇷 2 июля – Панатинаикос (Греция)

🇦🇿 7 июля – Карабах (Азербайджан)

🇨🇿 8 июля – Злин (Чехия)

🇩🇪 16 июля – Вальдхоф (Германия)

🇩🇪 19 июля – Бохум (Германия)

🇩🇪 22 июля – Боруссия Менхенгладбах (Германия)

‼️ Отмечается, что график не является окончательным. Он может быть скорректирован или дополнен.

Ранее Металлист 1925 представил пятерых новичков в стиле Football Manager.