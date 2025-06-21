Металлист 1925 представил пятерых новичков в стиле Football Manager. ВИДЕО
В клуб перешли Иван Калюжный, Илья Крупский, Александр Мартынюк, Евгений Павлюк и Денис Антюх
около 1 часа назад
Харьковский Металлист 1925 презентовал пять новых футболистов — Ивана Калюжного, Илью Крупского, Александра Мартинюка, Евгения Павлюка и Дениса Антюха — в креативном видео, стилизованном под игру Football Manager.
Новобранец сборной Украины Александр Мартинюк перешел в клуб из Александрии, так же как и Иван Калюжный, который подписал с Металлистом 1925 еще раньше.
Защитник Илья Крупский, а также универсальный игрок обороны Евгений Павлюк в прошлом сезоне защищали цвета Ворсклы. Вингер Денис Антюх перешел в Металлист 1925 из луганской Зари.
Напомним, Металлист 1925 вернулся в УПЛ, заняв третье место в Первой лиге сезона 2024–25 и успешно пройдя плей-офф.