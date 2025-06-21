Харьковский Металлист 1925 презентовал пять новых футболистов — Ивана Калюжного, Илью Крупского, Александра Мартинюка, Евгения Павлюка и Дениса Антюха — в креативном видео, стилизованном под игру Football Manager.

Новобранец сборной Украины Александр Мартинюк перешел в клуб из Александрии, так же как и Иван Калюжный, который подписал с Металлистом 1925 еще раньше.

Защитник Илья Крупский, а также универсальный игрок обороны Евгений Павлюк в прошлом сезоне защищали цвета Ворсклы. Вингер Денис Антюх перешел в Металлист 1925 из луганской Зари.

Напомним, Металлист 1925 вернулся в УПЛ, заняв третье место в Первой лиге сезона 2024–25 и успешно пройдя плей-офф.

Также, Металлист 1925 представил нового главного тренера.