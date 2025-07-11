Боснийский футболист сделал выбор между Динамо Киев и Динамо Загреб.
Степан Радельич намерен продолжить карьеру в чемпионате Хорватии
около 1 часа назад
Защитник Риеки и сборной Боснии и Герцеговины Степан Радельич принял решение по поводу будущего клуба, где планирует продолжить карьеру.
Ранее издание sportske.jutarnji.hr сообщало, что 27-летним игроком интересуются сразу два Динамо — киевское и загребское. Агент футболиста Томислав Пулич прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента.
«Радельича в Киеве не будет. Он твердо решил перейти в загребский клуб, когда покинет Риеку. Поэтому я должен рассказать, что в Украину Степан не поедет.
На данный момент, я не знаю, состоится ли трансфер этим летом. Радельич может перейти в другой клуб и через год, но это точно будет Динамо из Загреба», – сообщил агент защитника.
В прошлом сезоне Радельич сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с Риекой действует до июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается примерно в 2,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Динамо уступило в товарищеском поединке.