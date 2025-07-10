Сергей Стаднюк

В третьем контрольном матче на сборах в Австрии киевское Динамо уступило Мидтьюлланду. «Белосиним» противостоял один из лидеров чемпионата Дании, для которого это была первая игра на австрийском сборе. После предыдущих поединков с Кишвардой (поражение 0:2 и победа 3:0), киевляне столкнулись с более серьезным оппонентом. Интересно, что в составе соперника играл известный «бело-синим» по противостоянию с Янг Бойз в квалификации Лиги чемпионов швейцарец Мбабу.

Динамо активно начало матч, создав несколько моментов с участием Супряги, но реализация подвела. В середине первого тайма Пихальонок открыл счет после суматохи в штрафной площади соперника. Однако датчане ответили двумя ударами Франклино, один из которых стал результативным.

После перерыва Гогорза и впоследствии Этим принесли Мидтьюлланду волевую победу. После массовых замен на 61-й минуте Динамо попыталось вернуть интригу, но новый состав не смог реализовать ни один из созданных моментов. В итоге команда Александра Шовковского потерпела поражение, а уже на следующий день проведет следующий спарринг — против английского Вест Бромвича.

Контрольный матч

Динамо – Мидтьюлланд (Дания) 1:3

Голы: Пихальонок, 21 – Франклино, 33, Гогорза, 49, Этим, 56

Динамо (стартовый состав): 51. Моргун, 2. Вивчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Пихальонок, 7. Ярмоленко (к), 9. Волошин, 3. Супряга, 11. Ванат.

Динамо (с 61-й минуты): 79. Суркис, 20. Караваев, 40. Биловар, 34. Захарченко, 44. Дубинчак (76. Гусев, 73), 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 17. Торрес, 99. Пономаренко.

Мидтьюлланд (стартовый состав): Олафссон, Мбабу, Бех, Ли, Паулиньо, Браво, Кастильо, Бисков, Франклино, Осорио, Букса.

Предупреждение: Этим (70)