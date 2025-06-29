Форвард Брайтона Жуан Педро продолжает вызывать интерес со стороны ведущих клубов английской Премьер-лиги. По информации журналиста Эда Ааронса из The Guardian, руководство чаек отклонило предложения от Челси и Ньюкасла, сумма которых превышала 50 миллионов фунтов.

Несмотря на серьезный интерес со стороны конкурентов, Брайтон не спешит отпускать 23-летнего бразильца, который стал ключевым элементом в игре команды в прошлом сезоне. Его контракт рассчитан до лета 2028 года и клуб считает игрока важной частью своего проекта.

Переговоры о возможном переходе продолжаются, однако Брайтон намерен рассматривать трансфер только в случае поступления по-настоящему уникального предложения. В прошлом сезоне АПЛ Жуан Педро принял участие в 27 матчах, проведя на поле 1953 минуты, записав на свой счет 10 голов и 6 результативных передач.

Ранее бывший игрок Ливерпуля объявил о завершении своей карьеры.