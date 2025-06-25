Павел Василенко

Бывший игрок Ливерпуля (2014-2020) Адам Лаллана решил завершить карьеру в возрасте 37 лет.

С сезона 2025/26 он войдет в тренерский состав Саутгемптона, клуба, воспитанником которого он является.

Крупнейшие успехи Лалланы включают победу в Лиге чемпионов с Ливерпулем в сезоне 2018/19 и победу в чемпионате Англии годом позже. Однако больше всего матчей он провел за Саутгемптон, выйдя на поле в общей сложности 283 раза за девять лет.

Лаллана дебютировал за Саутгемптон в 2006 году, когда ему было всего 18 лет. За свою карьеру он сыграл более 300 матчей в Английской Премьер-лиге, в том числе за вышеупомянутый Ливерпуль, а также Брайтон.

В составе сборной Англии хавбек провел 34 матча.