Бражко – перед стартом Евро-2025: «Очень сильная группа»

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился своими ожиданиями перед стартовым поединком чемпионата Европы U-21, в котором украинцы встретятся с командой Дании.

Кроме датчан, в группе D украинскую сборную также ожидают встречи с Финляндией и Нидерландами.

«Очень сильная группа, каждый соперник по-своему силен. Мы на сегодня разбирали только Данию. Сейчас самая главная игра – ближайшая. Уже после нее будем изучать следующих оппонентов. На Евро слабых команд не бывает, так что, думаю, нам придется трудно. Никто не приехал сюда просто так.

Не хочу выделять никого из датчан. Это сборная, сильная командной игрой, с мощным прессингом. Но и нам хочется продемонстрировать лучшие качества и победить. Надеюсь, так и получится.

Многие украинцы, к сожалению, переехали сюда из-за войны. Я надеюсь, что мы завтра поднимем им настроение и подарим не только тем, кто придет на стадион, но и тем, кто будет болеть в Украине, победу.

Мы живем не в городе и добирались сюда целый час. На самом деле, Словакия – очень красивая страна. Я тут бывал не раз, два года назад мы играли с Турцией. Здесь много украинцев, и я надеюсь на чудесную атмосферу на стадионе», – сказал Бражко.