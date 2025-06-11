Михаил Цирус

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины начнет свой путь на Евро-2025 матчем против Дании. После огромного успеха молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня на Евро-2023, где нашей команде удалось дойти до полуфинала, и блестяще пройденной квалификации подопечных Унаи Мельгосы на следующий континентальный чемпионат, ожидания от нашей команды на этом турнире будут довольно высокими.

Кто должен будет воплощать их в реальность, что известно о наших соперниках на турнире и каковы шансы Украины повторить достижение двухлетней давности - будем разбираться в этом превью.

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Заявка сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо), 3. Илья Крупский (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925), 14. Эдуард Козик (Колос), 15. Виталий Роман (Рух), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцик (Заря), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Велетень (Колос).

Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо).

Прогноз на матч Украина - Дания

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Украины – 2,87, ничья – 3,44, успех Дании – 2,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

История Украины на молодежных Евро

Полуфинал прошлого чемпионата Европы - это то, что останется в истории и памяти надолго, однако это был довольно нетипичный результат нашего молодежного состава на континентальных первенствах. До 2023 года мы выходили на Евро лишь дважды: в 2006 году дошли до финала, где проиграли 0:3 Нидерландам, а в 2011 заняли последнее место в группе. Таким образом, будущая участие в континентальном первенстве станет для украинской команды вторым подряд и лишь четвертым в истории.

Как готовились к турниру?

В рамках подготовки к решающему этапу чемпионата Европы молодежная сборная Украины провела контрольный матч против сборной Испании, которая пять раз становилась чемпионом континента. Сине-желтые добилисьсенсационную победу (1:0), а решающий гол на последних минутах компенсированного времени забил представитель львовских Карпат Илья Квасница, точно пробив головой после подачи с фланга от Богдана Вьюнника.

Этот матч стал единственной встречей для украинской команды перед выездом в Словакию. Ранее, в марте, украинцы сыграли две товарищеские игры против молодежных сборных Словении и Польши, однако не смогли одержать победу — встреча со словенцами завершилась вничью 1:1, а с поляками команда потерпела поражение со счетом 2:3.

Кто наши соперники?

Вместе со сборной Украины в группе D выступят команды Нидерландов, Дании и Финляндии. Наиболее грозным соперником в этой компании, конечно, выглядят оранжевые. Здесь в каждой линии играют люди с неплохим опытом во взрослом футболе, к тому же в сильных чемпионатах.

В защите - основной центральный защитник Аякса Йоррел Хато, левый защитник Астон Виллы Ян Матсен и Райан Фламинго из чемпионского ПСВ, в полузащите - Кеннет Тейлор из Аякса и партнер Артема Довбика по Роме Девин Ренш, в нападении - форварды, которые сыграли как минимум 23 матча в этом сезоне чемпионата Нидерландов.

Главным конкурентом Украины в борьбе за второе место на бумаге следует считать именно Данию, поэтому можно говорить о том, что этот турнир мы начинаем с без преувеличения лобовой встречи. Среди имен, на которые следует обратить внимание, можно выделить Томаса Кристенсена из Удинезе и форварда Конрада Гардера, который оформил 5+5 в чемпионском сезоне для Спортинга.

В общем, несмотря на то, что костяк команды формируют игроки из датского чемпионата, представителей клубов из топовых лиг также хватает, однако большинство из них играют за первые команды довольно немного. Словом, с этим соперником точно можно бороться, и от результата этой борьбы для нас может зависеть судьба всего турнира.

Наискромнейший соперник, с пометкой обязательный для обыгрывания - сборная Финляндии. Здесь людей из топовых клубов и лиг, которые бы хоть немного там играли, нет, однако можем ли мы быть уверены в том, что игроки основы своих клубов из чемпионата Украины значительно сильнее игроков основы своих клубов из финского первенства? Хочется верить, что да, однако все покажет только игра.

Каковы шансы на повторение успеха 2023 года?

Побороться за выход из группы этому составу молодежки точно по силам. Этого может и не случиться, но шансы есть, к тому же вполне реальные. Мечтать о большем в этот раз трудно, ведь стоит понимать, что по сравнению с прошлым Евро состав все-таки стал слабее.

В этот раз команде уже не помогут Михаил Мудрик, Артем Бондаренко и Георгий Судаков, которые блистали два года назад. Не в лучшей форме поедет на этот чемпионат и Владимир Бражко, который провел вторую часть сезона на скамейке запасных. Так что просто выход в плей-офф в этот раз был бы отличным результатом, ну а все, что дальше, следует воспринимать как приятный и неожиданный бонус.

Расписание игр Украины на молодежномЕвро-2025:

12 июня. 19:00. Украина U-21 – Дания U-21

15 июня. 19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21

18 июня. 19:00. Нидерланды U-21 – Украина U-21

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