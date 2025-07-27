Бразильцы Шахтера получили дополнительный заряд мотивации от Турана на Бешикташ
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около 12 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Главный тренер Шахтёра Арда Туран перед игрой 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2) попросил своего приятеля Неймара мотивировать трёх юных бразильцев, сообщает Play Spor.
Нападающий Сантоса, который пересекался с Тураном в Барселоне, пообщался с Кевином, Алиссоном и Эгиналду, получив заряд на важный матч в Стамбуле.
В том матче Алиссон отметился голом и ассистировал Эгиналду, а Кевин оформил дубль.
Вальяжное Динамо, беззубые полесские волки и невероятный Алиссон.