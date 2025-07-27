Главный тренер Шахтёра Арда Туран перед игрой 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2) попросил своего приятеля Неймара мотивировать трёх юных бразильцев, сообщает Play Spor.

Нападающий Сантоса, который пересекался с Тураном в Барселоне, пообщался с Кевином, Алиссоном и Эгиналду, получив заряд на важный матч в Стамбуле.

В том матче Алиссон отметился голом и ассистировал Эгиналду, а Кевин оформил дубль.

Вальяжное Динамо, беззубые полесские волки и невероятный Алиссон.