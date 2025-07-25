Михаил Цирюк

Первую полноценную еврокубковую неделю сезона 2025/26 для украинских клубов завершено. Если на предыдущей стадии квалификации нашу страну представлял только донецкий Шахтер, то теперь в бой вступили все четыре участника. Начали очень по-разному: двое наших грандов добились положительных результатов, а вот Александрия и Полесье, к сожалению, в очередной раз подтвердили, что в Украине есть только два клуба, которые способны хоть на что-то на международной арене.

Чемпион Украины провел свой первый матч в новом сезоне даже не в полноги, а в четверть ноги. Динамовцы прекрасно понимали уровень своего соперника, и то, что победить его можно абсолютно без напряжения. За весь поединок подопечные Александра Шовковского почти ни разу не то что не выиграли, а даже не вступили в какое-либо единоборство: а зачем, если соперник и так ничего не сделает?

Единственный момент мальтийцам своей ошибкой подарил Андрей Ярмоленко, однако опытного лидера своим отчаянным подкатом подстраховал Михалко. На большее хозяева не сподобились, а Динамо, в свою очередь, вовсе не форсировало события. Первая же сознательная атака киевлян завершилась голом Ваната, забитым с невероятной легкостью.

Далее бело-синие некоторое время боролись с невероятной мальтийской жарой и плохим газоном, на котором падали все, однако все равно могли уйти на перерыв с комфортным преимуществом, если бы гол в раздевалку от Попова не отменили из-за офсайда.

Свои голы динамовцы нашли ближе к завершению поединка, и главным героем последних минут неожиданно стал Назар Волошин. Молодой вингер киевлян отлично вышел на замену: сначала ассистировал Буяльскому, который с помощью рикошета удвоил преимущество гостей, а на финальных секундах встречи сам замкнул прострел от Шапаренко. Итак, 3:0, и ко второму матчу Динамо подойдет с комфортным преимуществом.

Но больше всего на этой неделе порадовал донецкий Шахтер. В первом матче против Бешикташа в Стамбуле, при сумасшедшем давлении и свисте турецких болельщиков, от которого у Георгия Судакова даже заложило уши, подопечные Арды Турана просто разобрали соперника на части. Это было ярко, уверенно и даже в какой-то мере легко.

Первый гол горняков стал следствием ярких индивидуальных действий Алисона, который в стартовых трех матчах сезона оформил уже восемь результативных действий (3+5) и пока уверенно подтверждает статусгравця номер один в этом Шахтёре. Горняки продолжали контролировать ход поединка, и на 28-й минуте тот же Алисон легко обыграл соперника и навесил мяч прямо на голову Эгинальдо, который удвоил преимущество гостей.

До определенного момента Шахтёр не давал создать сопернику совсем ничего, пока не случился глупый и нелогичный пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Конопли. Абрахам реализовал 11-метровый, и это дало туркам некоторую надежду, ведь на некоторое время инициативой в матче завладели они.

Хозяева доминировали на последних минутах первого тайма и в начале второго, создав два неплохих момента. Однако затем Шахтёр снова стабилизировал ситуацию на поле. Где-то на экваторе второго тайма горняки стали немного подсаживаться, однако именно в такой нужный момент своё индивидуальное мастерство снова показал Алисон: обвел соперника в штрафной площади и прострелил на Кевина – 3:1.

Восстановление разницы в два мяча, конечно, побудило Бешикташ лететь вперед. Нельзя сказать, что у турков слишком получалось: Шахтёр периодически брал мяч под контроль на несколько минут, а звездные ветераны в составе соперника даже не пытались двигаться немного активнее, чтобы его отобрать.

Но свой гол хозяева все-таки нашли: опытный Жао Марио самостоятельно создал момент, выведя на удар партнёра, Резник потянул, однако португалец первым успел на добивание. И тут бы туркам успокоиться и удовлетвориться тем, что минус один – это значительно лучше, чем минус два.

Но тогда бы турки не были турками. На последней минуте компенсированного времени Шахтёру удалась атака, которая началась с банального удара от ворот, Бондаренко нашёл передачей во второй темп Кевина, и тот поставил жирную точку в поединке.

Таким образом, Шахтёр победил на поле соперника в два мяча, и перед началом встречи это казалось просто сценарием мечты. Задача играть красиво выполнена в полной мере, и главное, что к этой красоте добавилась эффективность.

Несмотря на поражение, которое оставляет вице-чемпиону Украины очень мало времени перед ответным матчем, в первом тайме поединка подопечные Кирилла Нестеренко выглядели очень неплохо. Александрия комбинировала, уверенно держала мяч и довольно легко находила возможности для ударов по воротам. Единственная проблема в том, что при такой игре команда из Кировоградщины пропустила абсолютно необязательный гол: Вукотич длинной передачей вывел один на один Костича, а тот легко обыграл вратаря.

После обнадеживающего первого тайма от команды Нестеренко хотелось увидеть больше и во втором, однако такие ожидания, к сожалению, не оправдались. После перерыва александрийцывлучили в площину ворот соперника лишь дважды, зато пропустили еще один мяч, который записал на свой счет Угрешич. Теперь в Сербии Александрии потребуется настоящее чудо, однако игра команды, в отличие от результата, вовсе не была безнадежной.

Очень трудно говорить об этом матче так, чтобы не обидеть житомирскую команду. При всем скепсисе в отношении нашего футбола, проигрывать представителю Андорры, да к тому же не самому сильному - это уж слишком. И если бы это был хотя бы несчастный случай – так нет! При всем желании избежать слова «позор», по-другому этот результат просто не назовешь.

Полесье, наверное, расслабил легкий и быстрый первый мяч, который Гуцуляк забил уже на 21 минуте. Казалось, что все под контролем, однако затем Санта Колома без особых предпосылок использовала два момента: Ремолинс после скидки партнера с линии направил мяч в пустые ворота, а перед самым перерывом Креспо пробил Кудрика ударом из-за пределов штрафной площади.

Но еще больше, чем пропущенные голы, разозлил второй тайм в исполнении Полесья. Несчастный случай может случиться всегда, но докажите, что результат первого тайма действительно был несчастным случаем. Не доказали, и в этом, наверное, главная трагедия этого поединка. Уступая в счете бронзовому призеру чемпионата Андорры Полесье во втором тайме не нанесло ни одного удара в створ ворот.

Дебют Ротаня вышел откровенно провальным, и во втором поединке тренер и команда просто обязаны придумать что-то, чтобы пройти этого соперника. Потому что если не проходить и таких, то зачем тогда все это?

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