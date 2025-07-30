Я искренне рад и счастлив быть здесь. Это очень важный шаг для меня и моей семьи. Я уверен, что мы достигнем своих целей, получим удовольствие от сезона, а самое главное – вместе поможем клубу реализовать его амбиции. Для меня это имеет большое значение. Я действительно безмерно счастлив быть здесь.

Это была хорошая возможность. Я почувствовал доверие со стороны клуба, тренерского штаба и всего персонала. Я поговорил со своей семьей, с теми, кто меня поддерживает, и мы вместе приняли решение приехать сюда, так как знаем, что Карпаты – это большой клуб с амбициозными целями. И это именно то, что меня мотивирует, понимаете? Это – стремление всегда двигаться вперед, искать что-то лучшее.

Для меня прошлый год был особенным – я был капитаном Портимоненсе, большого клуба. Я его покинул, но он до сих пор остается для меня домом благодаря людям, опыту, возможностям, которые я там получил. Мне свойственно быть лидером на поле: я всегда стараюсь помогать своим партнерам по команде, тренеру, клубу – всем, кто вовлечен в общий процесс. Первые дни здесь, как у новичка, были для меня адаптационными – старался понять, как все работает. Но уже вчера и сегодня я чувствую себя значительно лучше – появляется комфорт. Это естественно: приходишь в новую команду – и постепенно вливаешься в коллектив, в клуб, в общий процесс. Я такой человек, который всегда стремится быть вовлеченным во все, что происходит. Думаю, это помогает мне, так как я не боюсь общаться, говорить, задавать вопросы. И считаю, что именно это очень полезно для меня.

Вся моя жизнь была и остается посвященной футболу. Я начал играть еще в детстве – с семи лет. И с самого начала это была моя главная цель. Все, кто вышел из Бразилии, из Рио-де-Жанейро, откуда я родом, всегда с детства мечтали достичь чего-то в жизни, дать своим семьям лучшую жизнь. Это всегда было моей мотивацией: с малых лет я четко знал, что хочу стать футболистом. Конечно, я люблю спорт в целом. Мне нравятся и другие виды активностей – борьба, джиу-джитсу, ММА, но я всегда был сосредоточен на футболе. Есть виды спорта, которыми мы не можем заниматься из-за тренировочного процесса и тому подобное, но спорт – это то, что мне действительно близко. Ранее я даже занимался джиу-джитсу, но прекратил, так как нужно было сосредоточиться на футбольных тренировках.

Прежде всего хочу сказать, что я очень рад быть здесь – действительно счастлив. Надеюсь, что нам удастся достичь целей клуба. Это самое важное. Я верю, что если клуб достигнет своего, то и мои личные цели тоже осуществятся. Надеюсь, что вы всегда будете поддерживать нас в любой момент. От себя обещаю: на поле нам точно не будет не хватать желания побеждать и делать все возможное, чтобы вы были счастливы. С нетерпением жду встречи с вами на нашем стадионе. До встречи!