Карпаты провели контрольный матч против Лестера
Львовская команда готовится к новому сезону
1 день назад
Фото: ФК Лестер
Карпаты в рамках учебно-тренировочного сбора провели контрольный матч с английским Лестером, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ в Чемпионшип.
Львовская команда проиграла со счетом 1:2. Это был последний спарринг команды Владислава Лупашко перед стартом нового сезона.
В первом туре новой кампании УПЛ Карпаты дома примут житомирское Полесье.
Поединок запланирован на 3 августа, начало игры в 18:00.
Контрольный матч
Карпаты – Лестер – 1:2
Голы: Карабин, 48 – Дака, 50 (пенальти), 73.
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