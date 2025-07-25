Павел Василенко

Карпаты в рамках учебно-тренировочного сбора провели контрольный матч с английским Лестером, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

Львовская команда проиграла со счетом 1:2. Это был последний спарринг команды Владислава Лупашко перед стартом нового сезона.

В первом туре новой кампании УПЛ Карпаты дома примут житомирское Полесье.

Поединок запланирован на 3 августа, начало игры в 18:00.

Контрольный матч

Карпаты – Лестер – 1:2

Голы: Карабин, 48 – Дака, 50 (пенальти), 73.