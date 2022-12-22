Известно, когда «Рух» выйдет из отпуска
Бразильский хавбек заявил, что он – часть украинской нации
Справжній львівський козак
22 декабря 16:58
Таллес Бренер / Фото - Рух Львов
Бразильский полузащитник «Руха» Таллес Бренер заявил, что воспринимает себя как часть украинской нации.
Я благодарю всех украинцев, которые следят за чемпионатом. Мы надеемся, что все вернется на круги свои как можно быстрее. И фанаты на стадионы, потому что они те, кто делают шоу и дают много сил всей Украине.
Искренне обнимаю. Я очень горжусь тем, что я являюсь частью этой нации и могу помогать каждый день. С нетерпением жду замечательных выступлений.
Таллес также сообщил, что считал бы за честь сыграть за сборную Украины.
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