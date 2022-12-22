Бразильский легионер УПЛ: «Для меня было бы честью играть за сборную Украины»

Таллес Бренер / Фото: ФК Рух

Полузащитник Руха Таллес Бренер заявил, что готов выступать за сборную Украины.

– Без сомнения, это было бы для меня честью.

‒ Какое впечатление на вас производит сборная Украины?

‒ Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в Рухе есть много молодых игроков, которые, я думаю, имеют потенциал принести пользу для сборной Украины. На молодых игроков Руха нужно обязательно обратить внимание