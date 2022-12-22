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Бразильский легионер УПЛ: «Для меня было бы честью играть за сборную Украины»
Бренер выступает в Рухе
22 декабря 13:18
Таллес Бренер / Фото: ФК Рух
Полузащитник Руха Таллес Бренер заявил, что готов выступать за сборную Украины.
- Говорят, вы не испытывали интереса от сборных Бразилии. Если бы вам предложили поиграть за сборную Украины, пошли бы как ваши земляки Эдмар, Мораэс и Марлос?
– Без сомнения, это было бы для меня честью.
‒ Какое впечатление на вас производит сборная Украины?
‒ Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в Рухе есть много молодых игроков, которые, я думаю, имеют потенциал принести пользу для сборной Украины. На молодых игроков Руха нужно обязательно обратить внимание
Напомним, сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге FIFA.
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