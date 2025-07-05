Вингер киевского Динамо Витиньо продолжит выступления в бразильском чемпионате, как и в сезоне 2024/25, он останется в составе Интернасьонала еще на один год.

Напомним, по регламенту ФИФА иностранные игроки, выступающие в Украине, могли прекращать свои контракты в одностороннем порядке и временно переходить в другие клубы. Однако срок действия этой нормы завершился 30 июня, и Витиньо должен был вернуться в расположение киевлян, но этого не произошло.

Как сообщает Globo Esporte, Интернасьонал получил официальное разрешение от ФИФА продлить аренду футболиста до июня 2026 года. Ожидается, что после окончания клубного чемпионата мира FIFA продлит действие положения о легионерах в условиях военного времени, что позволит бразильцу и далее оставаться в родной стране.

За сезон Витиньо провел 25 матчей в составе Интернасьонала, отметившись шестью голами. Его рыночная стоимость составляет около 7,5 миллионов евро, а контракт с Динамо рассчитан до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Витиньо подписал предварительный контракт с Интернасьоналом.