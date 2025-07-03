Вингер киевского Динамо Витиньо продолжает выступать за бразильский Интернасьональ, несмотря на то, что срок его аренды истек 30 июня.

Футболист готовится к новому сезону Серии А и не планирует возвращаться в Украину. Согласно правилам ФИФА, легионеры, которые выступают в Украине, могли в одностороннем порядке покинуть Премьер-лигу и перейти в другой клуб на правах аренды.

Поскольку срок действия этого правила истек 30 июня, Витиньо формально должен был вернуться в Динамо. Однако в Бразилии уверены, что ФИФА продлит действие этой нормы ещё как минимум на год после финала клубного чемпионата мира. Поэтому Интернасьональ не собирается отправлять игрока обратно в Киев.

Витиньо уже подписал предварительное соглашение с бразильским клубом, которое позволит ему остаться в чемпионате Бразилии ещё на сезон, как только появится официальное подтверждение от ФИФА.

Интернасьональ планирует сыграть в июне четыре матча и рассчитывает на помощь Витиньо в играх 20, 24 и 28 июля против Сеары, Сантоса и Васко да Гамы, об этом сообщил Correio do Povo.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей в Бразилии, забив шесть голов. По оценке экспертов, его стоимость составляет около 7,5 миллионов евро. Контракт Витиньо с Динамо действует до июня 2027 года.

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