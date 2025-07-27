Павел Василенко

Суд начал судебное разбирательство против бразильского игрока Фламенго.

Бруно Энрике – бывший игрок Крузейро, Уберландии, Итубиары, Гояса, Вольфсбурга и Сантоса. За Фламенго он выступает с 2019 года. 34-летний бразилец дважды выступал за национальную сборную.

Однако его карьера вскоре может пойти под уклон. Вингера обвиняют в манипулировании спортивными результатами в пользу игроков.

В 2023 году, как сообщается, Энрике сообщил брату о намерении получить жёлтую карточку в матче Фламенго против Сантоса. Судья действительно вынес ему предупреждение на 95 минуте.

Ранее семья футболиста, как сообщается, делала крупные онлайн-ставки на то, что он получит жёлтую карточку. Однако они не ожидали, что букмекеры сразу обнаружат подозрительную активность на их счетах.

Полиция конфисковала электронные устройства семьи и друзей Энрике и проанализировала их переписку. На основании этого дело было передано в прокуратуру, а оттуда – в суд.

Было установлено, что игрок действовал намеренно, совершив мошенничество в букмекерской конторе и спортивное мошенничество. Ему предъявлено несколько обвинений в целом. В настоящее время ему грозит от двух до 17 лет лишения свободы.

Футболист выступил с заявлением, в котором подчеркнул свою невиновность.

«Я вірю в правосудие. Я убежден, что никогда не участвовал ни в какой незаконной деятельности», – написал он в соцсетях.

Ожидается, что вышеуказанное судебное разбирательство продлится несколько недель. Если суд признает 34-летнего бразильца виновным, то ему, вероятно, придётся повесить бутсы на гвоздь.