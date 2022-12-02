Будет ли еще одна большая сенсация на ЧМ-2022? Мнение букмекеров

Камерун попытается победить Бразилию

Фото: FIFA

Сегодня, 2 декабря, сборная Бразилии проведет последний матч в своей группе на ЧМ-2022 – против Камеруна.

У Бразилии две победы в двух матчах, команда Тите себе уже обеспечила плей-офф. У Камеруна – 1 очко, но еще есть шансы на выход на ЧМ. Для этого нужно только побеждать Бразилию.

Но букмекеры не особо верят в африканскую команду. Средний коэффициент на Камерун – 8,5. На победу Бразилии можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается в 4,75.

Матч Камерун – Бразилия начнется в 21:00.

Онлайн трансляция матча Камерун – Бразилия.