Универсальный игрок правого фланга Валерий Лучкевич рассказал о своем будущем после окончания контракта с киевским Динамо.

В настоящее время мы с моим агентом находимся в переговорах с некоторыми клубами. Возвращение Костышина и Бурды в Колос? Да, я об этом знаю. Очень рад за Колос, что они наконец вышли из череды неудач, и уверен, что в этом сезоне они покажут действительно классный уровень. Потому что под руководством Руслана Владимировича Костышина иначе и быть не может. Предложения я лично для себя не слышал, но и не исключаю, что такое возможно.

29 – это возраст, когда ты опытный, понимаешь себя и свои минусы и плюсы, можешь больше времени уделять футболу, потому что за плечами стоит сформированная семья, которая тебя поддерживает, – сообщил Лучкевич в интервью «Украинскому футболу».